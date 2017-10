Cosmetici e tumore al seno

Quali sono i parabeni - Fate un esperimento: la prossima volta che andate al supermercato soffermatevi davanti agli scaffali dedicati all'igiene personale e leggete un po' di etichette di deodoranti che ritardano la sudorazione, dentifrici che mantengono la protezione per 24 ore, struccanti, ma anche detergenti intimi, shampoo, creme solari e doposole. Molte di esse riporteranno probabilmente alcuni di questi componenti: metilparabene (methylparaben, E218), etilparabene (ethylparaben, E214), propilparabene (propylparaben, E216) e butilparabene (butylparaben). Più raramente isobutilparabene (isobutylparaben), isopropilparabene (isopropylparaben), benzilparabene (benzylparaben). Le sostanze sopra citate sono parabeni, ossia composti dell'acido 4-idrossibenzoico, chiamato anche acido p-idrossibenzoico o acido para-idrossibenzoico, e sono ampiamente utilizzate per la loro efficacia e per il basso costo nell'industria cosmetica, oltre che come conservanti alimentari. Secondo alcuni studiosi, i prodotti a base di parabeni dovrebbero essere utilizzati con molta parsimonia: producono effetti simili agli estrogeni, gli ormoni femminili, rischiando di minacciare l'equilibrio endocrino del corpo e per questo, da anni, sono al centro di un dibattito che li vede corresponsabili del tumore al seno. Gli ultimi studi - Recentemente, i ricercatori del Genesis Breast Cancer Prevention Center dell'Ospedale universitario di South Manchester hanno pubblicato uno studio che ha preso in esame 160 campioni di tessuti di 40 donne che tra 2005 e 2008 hanno subito una mastectomia a causa del tumore al seno. Sono stati rinvenuti alti livelli di parabeni nel 99 per cento del campione, in particolare di n-propilparaben. Secondo la ricerca, non si può definire con certezza una diretta correlazione tra deodoranti e altri prodotti per l'igiene personale e la presenza di parabeni nei tessuti, dato che 7 pazienti su 40 hanno dichiarato di non averne mai fatto uso. Philippa D. Darbe, oncologa della Facoltà di Scienze Biologiche, Scienze Biomediche e Farmaceutiche dell'Università di Reading, afferma che "Non c'è alcun legame provato tra il cancro al seno e i parabeni presenti in qualsiasi prodotto per l'igiene personale; tuttavia, l'assenza di prove non è sufficiente e sono necessarie ulteriori ricerche. [...] Personalmente, ho sempre pensato che il problema non riguardi solo i parabeni; il che non vuol dire non ipotizzare che svolgano un ruolo nella malattia, ma piuttosto che il quadro generale coinvolga anche altri elementi e non solo i parabeni". La posizione dell'Europa - Il 25 ottobre 2011 è stata avviata dalla Grecia un'interrogazione al Parlamento europeo per vietare i parabeni nei prodotti cosmetici secondo il principio di precauzione come è già accaduto in Danimarca, dove è vietato l'utilizzo di propilparaben e butilparaben nei prodotti destinati a bambini di età inferiore ai 3 anni. La risposta è riportata su un file di Word con la data di oggi, 19 gennaio 2012, ed è stata per ora negativa: non si intende vietare l'uso dei parabeni nell'UE anche se esiste la consapevolezza del fatto che propilparaben e butilparaben sono stati aggiunti alla seconda edizione della Lista SIN, acronimo che sta per "Substitute It Now!", "Sostituiscilo adesso!", comprendente 378 sostanze chimiche estremamente problematiche incluse nel REACH, la Regolamentazione della Comunità Europea delle sostanze chimiche e del loro utilizzo sicuro. Adesso che faccio, non compro più cosmetici? - Cosa può fare il consumatore, qualora volesse applicare da solo il principio di precauzione? Intanto ricordarsi di leggere sempre l'etichetta e di evitare i prodotti che riportano gli elementi sopra citati. Le alternative sono possibili anche al supermercato e sono rappresentate da alcune (notissime) linee di cosmetici, tra l'altro biologici, ecologici e non testati sugli animali, che riportano sulla confezione la dicitura "senza parabeni". Per trovare tutte le marche adatte, basta inserire nel motore di ricerca la chiave "cosmetici senza parabeni".