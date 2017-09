Parcheggi, fai la spesa e produci energia

L'idea in sé è semplice e geniale: recuperare l'energia cinetica delle auto in frenata, trasformandola in energia elettrica. In fondo il primo principio della termodinamica recita più o meno così: "l'energia non si crea né si distrugge, ma si trasforma". C'hanno pensato quelli di UP-Underground Power, start-up fondata nel 2011 e collocabile nel settore CleanTech, nata per creare e produrre sistemi capaci di convertire il moto lineare in energia elettrica. In pratica si tratta di dossi artificiali che, grazie al passaggio dei veicoli, riescono a trasmettere l'energia dell'auto in movimento e trasformarla in energia elettrica. E quale miglior posto se non un parcheggio di un centro commerciale poteve diventare il vero banco di prova di questa tecnologia, unica al mondo? Così grazie al programma Creative Attitude lanciato nel 2011 dal Gruppo Auchan con l'obiettivo di promuovere la nascita di nuovi progetti e attività innovative proposte dai dipendenti, è nata la collaborazione tra le due aziende.

Andrea Pirisi, Ceo di Up Underground Power.