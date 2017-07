Parchi e giardini in fiore: dove si trovano quelli più belli

La primavera è arrivata, ma specialmente se abitate in città, non è certo facile riuscire a “vederla”, se non attraverso qualche albero rinverdito o qualche balcone fiorito. Allora prendete la bici, un treno o l'auto se ne possedete una ecologica e dirigetevi verso giardini e parchi in fiore dove la bella stagione si manifesta come un'esplosione di verde e colori. Ecco alcuni dei più belli d'Italia in questo periodo, per scoprirli tutti potete consultare la guida online www.ilparcopiubello.it .

Nei giardini di Sissi

Tra cascate di glicini e mille agapanti

Un mondo di peonie

L'iris più bello

Tulipani a non finire

l parco della storica

Villa Pisani Bolognesi Scalabrin

(Vescovana, Padova),

(Verbania – Pallanza)

c'è da perdersi in

un labirinto

di bulbose in fiore.