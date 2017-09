Tra paesaggio, natura e poesia: i parchi letterari italiani

Valorizzare il prezioso legame che intercorre tra la produzione letteraria di alcuni dei principali autori italiani e le bellezze paesaggistiche che costituirono la fonte di ispirazione, il luogo di ambientazione o almeno il contesto concomitante alla creazione delle loro opere: tale appare, in sintesi, il principio fondante da cui hanno tratto origine i cosiddetti parchi letterari oggi sempre più diffusi in tutto il territorio della nostra penisola. L'iniziativa, promossa da una prestigiosa istituzione letteraria come la Società Dante Alighieri , che da oltre un secolo si impegna a tutelare la cultura italiana favorendone la diffusione internazionale, si ripropone in tal modo di agevolare l'attuazione di alcuni specifici accordi intra- ed extracomunitari, quali ad esempio la Convenzione Europea del Paesaggio, il Piano d'azione per il turismo sostenibile elaborato a Johannesburg nel 2002 e le varie direttive Unesco finalizzate alla salvaguardia e alla fruizione consapevole del patrimonio culturale e paesaggistico. Dunque, sviluppando apposite sinergie con enti ed organismi orientati alla difesa dell'ambiente, quali ad esempio il WWF o la Lipu, i parchi letterari, nominativamente dedicati a singoli protagonisti della tradizione letteraria nazionale, mirano a fornire ai visitatori una duplice preziosissima chiave di lettura finalizzata da un lato a stimolare una più approfondita comprensione dell'opera dei vari autori, e dall'altro capace di suscitare un approccio inedito ed originale alla singolarità dei paesaggi e dei contesti naturali, consentendo di osservarli -per così dire- con lo sguardo del poeta o scrittore che li ha abitati e descritti.

Dagli itinerari pasoliniani di Ostia Antica alla Lucania di Carlo Levi

Un'antologia densissima di voci letterarie da Grazia Deledda a D'Annunzio