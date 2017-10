Parchi in festa! Quest’anno

Ricco calendario di eventi e due appuntamenti speciali per la giornata dedicata ai parchi del Vecchio Continente, che quest?anno coincide con una ricorrenza importante: l?istituzione del primo parco naturale europeo, in Svezia nel 1909. Aderiscono a quest?edizione, altamente simbolica e promossa da Europarc, oltre 25 paesi europei. Per l?Italia è Federparchi a coordinare gli incontri, le escursioni e i workshop che animeranno la settimana dal 19 maggio al 2 giugno, con il supporto del Ministero dell?Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nelle due e più importanti giornate dell?anniversario. La prima, il 24 maggio, si chiama ?Parchi a scuola?. Coinvolge gli allievi delle elementari e medie all?ascolto dei rappresentanti dei parchi italiani, pronti ad illustrare loro il mondo delle Aree Protette. Docente d?eccezione sarà il Ministro dell?Ambiente Alfonso Pecoraro Scanio, che terrà un?unica lezione. ?I Parchi della Repubblica? avrà luogo invece il 2 giugno. Protagonisti della giornata nazionale, i Parchi ? appunto- che per l?occasione apriranno gratuitamente le proprie porte ed organizzeranno escursioni e visite guidate. Un?azione importante, dunque, per riconoscere alle Aree Protette un ruolo di prim?ordine del patrimonio nazionale. Non resta che riscoprirle. Valentina Ardone