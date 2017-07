Parente – La riproduzione dei fiori

Le ultime notizie discografiche di Marco Parente risalgono al 2006, quando la Mescal aveva dato alle stampe la seconda versione di Neve ridens, cioè Neve ridens. Ora ritroviamo l'autore di Eppur non basta grazie a un album di 11 tracce cantautorali, nelle quali riconosciamo fin dalle prime note la sua impronta stilistica, rimasta immutata negli anni: i cantati, lenti e lievemente trascinati, si vanno a inserire tra le battute, trasformando le composizioni colte in fiumi melodici verbosi in grado di fare breccia nelle anime. La riproduzione dei fiori è concepito come se fosse un vinile con due facciate corrispondenti a due mood differenti, divisi dalla traccia 6, Bad Man, l'unica in inglese. Le canzoni sono essenziali, costruite attraverso la sola struttura portante di basso, batteria, pianoforte e chitarra; pochi altri strumenti (violino, theremin e vibrafono) trovano spazio nelle architetture, ma lo fanno all'insegna della filosofia minimalista che rifugge ogni orpello. I testi ci riportano brevi narrazioni ammantate da simboli. Analizzandoli possiamo estrarre una sorta di pensiero filosofico il cui punto focale si trova in Omino patologico, nel quale si spiega l'importanza dell'atto creativo-amore, fondamentale nella sua funzione di riscattare le persone dalla condizione di "normalità", che impone all'uomo di essere un ingranaggio che non ha nulla a che fare con la natura vivente alla quale invece appartiene. Proprio in questo brano compare la voce di Alessandro Fiori (Mariposa, Amore). Dare avere è l'epilogo del disco; qui il protagonista comprende di non essere affatto un meccanismo vuoto, ma un individuo che ha in sé una forza che lo guida, al pari del resto del creato; può, quindi, prendere ritmi propri e allargare gli orizzonti, cosa che lo porta finalmente a liberarsi dalle costrizioni e respirare. Un capitolo a parte merita Sempre, brano il cui testo nasce in una stanza di albergo quando Parente si trova a Roma per la partecipazione a un progetto di Roberto Angelini dedicato a Nick Drake. Il cantautore quella sera butta nero su bianco alcuni pensieri che riguardano il folk-rocker inglese, tramutandoli col tempo in un tributo vero e proprio. Quando l'amico e collaboratore di Drake Robert Kirby viene a dirigere un'orchestra a Firenze, il nostro gli legge lo scritto, traducendoglielo, con lo scopo di condividere il forte sentimento che lo lega all'artista suicida; l'arrangiatore, colpito piacevolmente dall'omaggio, decide di partecipare attivamente curando i suoni degli archi, opera che termina poco tempo prima dell'intervento chirurgico che gli è fatale nell'ottobre 2009. Elisa Orlandotti