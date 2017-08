Il piano da sogno di Parigi per le super piste ciclabili entro il 2020

Parigi sogna in grande per la mobilità ciclabile. Se Roma sta attendendo il destino del Grande raccordo anulare per le biciclette (Grab) rispetto ai finanziamenti per le ciclovie nazionali decise dal Governo, la capitale della Francia ha invece già deciso, puntando su una rete di super piste ciclabili che, a differenza del Grab che è un anello, attraverserebbe la capitale francese da un lato all'altro.

Il piano di super piste ciclabili di Parigi