Parmigiano vs. parmesan

Le bustine di formaggio grattugiato fatte con formaggi duri misti, con polverine e ingredienti non "garantiti" che erano esportate in Francia con la scritta "parmesan" non potranno più essere commercializzate in nessun paese europeo. "Parmesan" non può più essere considerato un nome comune o generico. E quello della Nuova Castelli di Dante Bigi, contro cui i giudici di Lussemburgo si sono pronunciati, è un prodotto preparato con una miscela di vari tipi di formaggi grattugiati e ovviamente non rispetta il disciplinare della denominazione d'origine del Parmigiano Reggiano. La decisione è stata presa "per proteggere i consumatori e per motivi di concorrenza". È uno degli elementi centrali della sentenza Ue: "Una decisione importante a favore della tutela del consumatore e dei prodotti tipici nazionali - ha commentato il Ministro delle Politiche Agricole, Gianni Alemanno -. È una sentenza che ha il valore di un simbolo". E ora l'Ue solleverà il problema della protezione delle denominazioni d'origine protette al Wto, l'organizzazione mondiale per il commercio. Tutti contenti, e più di tutti i responsabili del Consorzio del Parmigiano Reggiano, che rappresenta 563 caseifici a cui fanno riferimento circa 7000 produttori di latte, per una produzione che, l'anno scorso, è stata di 108.425 tonnellate di Parmigiano, per un fatturato di 880 milioni di euro ed un valore al consumo di oltre un miliardo e 200 milioni di euro. Il commento più puntuale di oggi è giunto dalle colonne de "La Stampa", a firma di Carlo Petrini, presidente di Slow Food. "La sentenza della Corte di giustizia europea arriva come il parmigiano sui maccheroni" si legge. "Nessuno può fare un facsimile del parmigiano, battezzandolo all'inglese, Parmesan. I furbi sono castigati e il consumatore può distinguere l'originale dalle imitazioni. Quello che francamente fa più specie, in questa vicenda, è vedere come l'atto di pirateria, il tentativo di scippare una denominazione storica per trarne vantaggi commerciali, venga non dall'estero ma dal cuore stesso della regione di cui il Parmigiano è il vero e proprio vessillo gastronomico..." E conclude: "La lezione che si può trarre dalla vicenda è ancora una volta la stessa: lavorare perché cresca nei consumatori la capacità di distinguere il buono dal cattivo e, di conseguenza, per collegare in un circolo virtuoso chi compra con cognizione di causa e chi produce con serietà. Solo così sarà possibile distinguere i prodotti di qualità da chi si limita invece a produrre in serie cibi di bassa lega, omologati e insapori, che a hanno a che vedere con il patrimonio enogastronomico italiano e internazionale".