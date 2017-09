Parte “Critical drink”

Inizia il 27 marzo una nuova rassegna di appuntamenti proposta dalla Cooperativa Chico Mendes: ?Critical drink?, per trasformare il rito dell?aperitivo in un?occasione di consumo critico senza rinunciare al piacere di un momento di relax. Una volta al mese, la bottega Altromercato di via Cesare Correnti 20 offre la possibilità di degustare un aperitivo a base di prodotti equi e solidali e allo stesso tempo di conoscere più da vicino alcune proposte, progetti, campagne sui temi del consumo critico e dell?economia solidale. Reading, incontri con autori, testimonianze accompagneranno cibi e bevande. Si parte giovedì 27 marzo,con il tema dell?acqua: ?Care, fresche e dolci acque?, serata realizzata in collaborazione con Altreconomia, con reading di Marta Marangoni, attrice del Teatro della Cooperativa e intervento di Luca Martinelli, redattore di Altreconomia e curatore della ?Piccola guida al consumo critico dell?acqua? (Altreconomia edizioni), in omaggio con una consumazione al bar. Degustazione gratuita di stuzzicanti proposte del commercio equo e solidale, oltre naturalmente ad abbondanti brocche d?acqua.... rigorosamente del rubinetto. CRITICAL DRINK ?Care, fresche e dolci acque? giovedì 27 marzo ore 18.30 - 20.30 Altromercato via Cesare Correnti 20, Milano ingresso libero consumazioni al bar 5 euro con ?Piccola guida al consumo critico dell?acqua? in omaggio Per informazioni: 02-54107745; www.chicomendes.it