Pasqua per il mondo

Le proposte di Altromercato per la Pasqua reinterpretano infatti i dolci tradizionali, arricchendoli di ingredienti provenienti tutto il mondo e pagati un giusto prezzo alle organizzazioni produttrici. Protagonista indiscusso è l?uovo di cioccolato: ?nUovo mondo? è realizzato con cioccolato da agricoltura biologica e proposto in versione noir, per gli amanti dei gusti decisi, e al latte per chi predilige invece la dolcezza. Gli ingredienti combinano il cacao della Repubblica Domenicana e dell?Ecuador con lo zucchero di canna proveniente dal Paraguay. E anche le sorprese provengono dal commercio equo: si tratta di piccoli oggetti di artigianato, realizzati e decorati a mano in Asia e in America Latina. Ma la novità di quest?anno è Paloma, la colomba reinterpretata in versione solidale. Il suo impasto morbido si combina con le uvette del Sud Africa, lo zucchero costaricano della cooperativa Coopeagri e i cubetti di papaia candita dell?Ecuador, insieme alla glassatura arricchita di anacardi brasiliani. E per completare la proposta, uova e colombe sono confezionate in teli di carta-seta, realizzata a mano dalle donne del Bangladesh. La carta seta è un materiale prodotto con gli scarti di lavorazione della seta, con l?utilizzo di apposti telai manuali. La carta poi viene colorata e stampata con la tradizionale tecnica del block printing, utilizzando cioè blocchi di legno intagliato. La produzione di carta artigianale è una delle numerose attività promosse da MCC (Mennonite Central Committee) che lavora in Bangladesh per lo sviluppo di piccole imprese artigianali finalizzate all?autonomia economica delle comunità locali. Uova e colombe eque e solidali si possono trovare in tutte le Botteghe del Mondo, e dal 10 al 14 aprile anche nelle stazioni ferroviarie di 14 città, tra cui Milano Porta Garibaldi, Bolzano, Treviso, Sanremo, Padova, Vicenza. Per informazioni www.altromercato.it