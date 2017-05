Una passeggiata con il cane fa bene al cuore e alla mente

Una passeggiata quotidiana, magari a buon passo e senza troppe soste, fa bene alla salute. Questa è ormai noto. Ciò che ancora non si conosce fino in fondo è che camminare con il proprio cane, non solo migliora il nostro sistema cardiovascolare, ma apporta anche benefici importanti alla psiche, aumentando la sicurezza di noi stessi e favorendo le relazioni sociali. Dell'argomento si parla in un recentissimo studio condotto dai ricercatori della University of Western Australia che ha focalizzato l’attenzione su quale relazione ci sia fra il portare a spasso il proprio cane, l’attività fisica svolta e il senso di sicurezza sviluppato a livello psichico all’interno del quartiere o delle strade che solitamente si frequenta. Lo studio, pubblicato sulla rivista BMC Public Health, è il primo del suo genere svolto a livello internazionale su queste tematiche.

I benefici cardiovascolari di una passeggiata con il cane

Cosa dice la ricerca australiana