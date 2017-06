Pasticceria naturale, dolce fantasia

Come si realizza un dolce che non faccia male alla salute ma che gratifichi il gusto tanto quanto quelli della pasticceria classica? E perché certi ingredienti vanno sostituiti? Quanto fanno male? Secondo Franco Berrino, medico, epidemiologo, già direttore del Dipartimento di Medicina Preventiva e Predittiva dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, "la nostra alimentazione è caratterizzata da troppi zuccheri e da troppi alimenti raffinati. La farina 00, si può definire addirittura peggio dello zucchero: alza rapidamente il livello di glicemia facendo aumentare l'insulina, che a sua volta alza il livello dei fattori di crescita che determinano la maggior parte dei tumori. Inoltre i picchi di insulina favoriscono l'obesità, perché ci mandano in ipoglicemia, e ci spingono a mangiare ancora. Dunque più mangiamo zuccheri e più abbiamo fame di zuccheri".

Cos'è la pasticceria naturale

Le alternative allo zucchero raffinato

Come si sostituiscono gli altri ingredienti

Foto in evidenza © http://pastry-workshop.com