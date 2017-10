Patagonia senza dighe

Nella Patagonia cilena ci sono due fiumi che possono essere considerati tra i più selvaggi ed incontaminati del pianeta: il Pascua ed il Baker. Un consorzio composto dalla compagnia elettrica italiana Enel, la quale controlla la spagnola Endesa, ed il partner cileno Colbún, ha promosso un progetto denominato HidroAysén per la costruzione di due dighe sul Pascua e tre sul Baker. Lo sbarramento dei corsi di questi fiumi causerà l'allagamento delle foreste primarie e delle terre più produttive della zona. La più lunga linea di trasmissione elettrica mai costruita prima, attraverserà foreste pluviali incontaminate uniche al mondo per trasportare elettricità per 2.300 chilometri per alimentare le miniere di rame del Cile. Un'altra impresa italiana, Patagonia Italia (abbigliamento tecnico per l'outdoor), forse anche a causa di questa omonimia, si schiera dalla parte di chi dice no e sostiene l'associazione Mani Tese per dire stop al progetto HidroAysén chiedendo all'amministratore delegato di Enel, Fulvio Conti, di sospendere immediatamente la propria partecipazione al progetto HidroAysén. Noi abbiamo sentito in proposito l'amministratore delegato di Patagonia Italia, Andrea Tomasini.