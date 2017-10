Paul McCartney: 72 anni e tour mondiale sospeso (per ora)

Oggi Paul McCartney compie 72 anni. Dal successo e dalla rivoluzione dei Beatles sino alla carriera solista e ai Wings, ovviamente i primi momenti rimangono quelli più significativi per la sua vita artistica e non solo. Purtroppo non è un buon periodo, però, per l'ex componente dei Beatles, vistosi costretto a cancellare l'inizio del tour negli Stati Uniti. La causa sarebbe sempre il virus intestinale che lo ha tenuto lontano dal palco in Giappone per tutte le date lì previste e per il quale è stato ricoverato in ospedale per alcuni giorni. La notizia dell'annullamento dei concerti negli Stati Uniti è stata pubblicata all'interno del sito ufficiale dell'artista. Queste le dichiarazioni di Paul McCartney: "Dispiaciuto, ma ci vorrà ancora qualche settimana prima di fare rock di nuovo negli Stati Uniti. Mi sento molto bene, ma i medici mi consigliano di rimanere tranquillo per qualche giorno ancora". Doveva cominciare lo scorso 14 giugno a Lubbock in Texas il tour americano, ma l'inizio è stato rinviato al 5 luglio ad Albany, nello stato di New York. Le altre sei date di Paul McCartney previste a giugno a New Orleans, Dallas, Atlanta, Nashville, Jacksonville e Louisville sono state posticipate a ottobre. Dai Sir Paul, noi ti aspettiamo… Intanto buon compleanno… Leonardo Follieri