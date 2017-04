Musica dance in alta quota per una giusta causa, anzi due. L'acclamato dj britannico Paul Oakenfold ha tenuto un party al campo base del monte Everest in Nepal, a 5380 metri di altitudine, per sostenere i sopravvissuti del tragico terremoto del 2015 e sensibilizzare il pubblico internazionale al cambiamento climatico.

What an honor to meet with the Prime Minister of Nepal today, talking about our #Soundtrek trip and charity efforts. pic.twitter.com/OnBiVDyACr