Il rocker Paul Simonon in carcere per Greenpeace

La notizia risale al giugno scorso ma è trapelata solo pochi giorni fa. Paul Simonon, il bassista dei Clash e ora componente dei The Good, The Bad and The Queen (insieme a Damon Albarn, il chitarrista dei The Verve Simon Tong e il batterista Tony Allen) è stato arrestato e costretto al carcere per due settimane. La cosa risale a giugno scorso, ma si è saputa solo adesso. Pare che Simonon, il protagonista della copertina dell'album London Calling - è proprio lui che distrugge il suo basso durante il secondo live al Palladium di New York in una delle immagine più rappresentative del rock - si sia imbarcato, completamente in incognito, sulla nave "Esperanza" di Greenpeace per unirsi a una delle proteste dell'organizzazione ambientalista nel Mare del Nord, al largo della Groenlandia. Simonon, non volendo sfruttare il suo nome, ha deciso di imbarcarsi sulla nave a patto di poter partecipare alla vita attiva con il resto dell'equipaggio. Così si è guadagnato la mansione di cuoco, rivelandosi anche piuttosto bravo. La spedizione di ecologisti si trovava nel Mare del Nord per contrastare le ricerche di petrolio della Cairn Energy. Come si sa, una delle battaglie di Greenpeace è proprio quella di cercare di impedire le esplorazioni di petrolio offshore e ancora di più nell'Artico, reso sempre più vulnerabile alle trivellazioni dal riscaldamento globale. In questo caso le azioni di protesta sono culminate con l'assalto della piattaforma petrolifera Leiv Eiriksson: l'azione dimostrativa voleva mettere in luce i problemi in caso di sversamenti di greggio in mare (come successo alla piattaforma Deepwater Horizon della compagnia petrolifera inglese British Petroleum nell'aprile del 2010 nel Golfo del Messico) ma la società che tuttora gestisce la Leiv Eiriksson si era rifiutata di far valutare da un organismo indipendente i piani di emergenza in caso di incidente (secondo le analisi del governo inglese ogni perdita o sversamento di greggio nei mari artici sarebbe impossibile da recuperare e non sarebbe praticabile alcuna opera di pulizia o bonifica in quelle regioni). Così, dopo l'assalto della piattaforma, Paul Simonon è rimasto in carcere per due settimane insieme ad altri 18 attivisti, che hanno scoperto la sua identità solo una volta scarcerati. Il suo segreto è stato svelato solo la scorsa settimana in occasione di un concerto dei The Good, the Bad & the Queen. Il gruppo si è esibito a Londra sui Docks del Tamigi per celebrare il quarantesimo anniversario di Greenpeace a bordo della barca Rainbow Warriors III (che sta facendo il giro dei mari per festeggiare l'attività di Greenpeace e che a fine dicembre arriverà anche in Italia nel porto di Genova). In questa occasione Damon Albarn, parlando alla folla, ha detto "Siamo qui per festeggiare i 40 anni di Greenpeace. Stiamo chiedendo a tutti coloro che vogliono fare la differenza di unirsi a Greenpeace"... Greenpeace calling!