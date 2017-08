Pausa caffè equo e solidale

Per un consumo critico e responsabile anche durante la pausa caffè, da qualche tempo le organizzazioni di commercio equo propongono un servizio di distribuzione di bevande calde, bevande fredde e snack equi e solidali: un?idea nata dall?ambizione di portare anche nel settore ?vending? la passione per la qualità dei prodotti alimentari e l?impegno verso produzioni che rispettino l?ambiente e la dignità dei lavoratori. Dal caffè alla cioccolata, dal tè al Guaranito, dalle barrette di cereali ai biscotti farciti, la proposta di prodotti fair trade per distributori automatici è ampia e articolata e ha tutte le carte in regola per sostituire snack e bevande delle grandi multinazionali. La conferma viene dal successo che l?iniziativa ha riscosso negli ultimi anni: sempre più scuole, università, aziende, associazioni e uffici pubblici hanno scelto di installare distributori automatici equi e solidali; nel 2006 a Milano e hinterland i distributori e le macchine a cialde gestiti dalla cooperativa Chico Mendes (socio milanese del consorzio Altromercato) sono state più di 200 in oltre 150 enti. Ma sono sempre di più anche le organizzazioni di commercio equo che si attrezzano per rispondere alle richieste in continua crescita, provenienti da tutta Italia, segno di una diffusa sensibilità e consapevolezza sulla valenza etica anche dei più semplici gesti di consumo. Per informazioni e per conoscere le zone coperte dal servizio ci si può rivolgere a coop. Chico Mendes; altromercato@chicomendes.it