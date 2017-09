Per il commercio equo un premio regale…

Il "Premio internazionale per lo sviluppo" assegnato dal re del Belgio Baldovino è stato assegnato oggi, 19 dicembre, all'organizzazione internazionale per il commercio equo Fairtrade Labelling Organisations international, FLO. La Fondazione Re Baldovino di Bruxelles, ispirata da un'idea del re, consapevole delle ineguaglianze tra Nord e Sud del mondo, ha istituito il premio nel 1978. E il riconoscimento, del valore di 150 mila euro, è assegnato ogni due anni. La Fondazione vuole in questo modo segnalare persone o organizzazioni che hanno portato un significativo contributo allo sviluppo dei paesi. FLO international, il cui membro italiano è TransFair Italia, ha vinto per l'impegno "pioneristico" di questi anni nel coinvolgere produttori e lavoratori del Sud del mondo e nello sviluppare per loro, a livello mondiale, un'opportunità di partecipazione diretta al commercio internazionale a condizioni Fairtrade, attraverso un sistema di certificazione, di supporto alla produzione, di facilitazione al commercio e di educazione al consumo. Attraverso i suoi standard e il suo sistema di certificazione, FLO International ha permesso a più di 800 mila produttori e ai loro lavoratori in più di 40 paesi di ricevere i benefici del Commercio Equo. FLO garantisce che i prodotti venduti in ogni luogo del mondo con il marchio Fair Trade, attraverso le iniziative nazionali come TransFair in Italia, siano conformi agli standard del Commercio Equo e Solidale e contribuiscano allo sviluppo delle realtà locali. Paola Ghillani, presidente di FLO International, ha accolto con soddisfazione la notizia: "Abbiamo lavorato per molti anni per avviare e rafforzare il nostro sistema di certificazione e supportare i produttori e i lavoratori svantaggiati. E da ora abbiamo la prova che un modo differente di fare commercio è possibile, percorribile e benefico per tutti, produttori, lavoratori e consumatori inclusi". Luuk Zonneveld, direttore di FLO, spera "che questo riconoscimento della Fondazione possa essere uno stimolo per i politici e le autorità pubbliche che spesso hanno espresso le loro simpatie per il mondo del commercio equo, perché propongano soluzioni concrete per una maggiore equità nel commercio internazionale". Una buona notizia.