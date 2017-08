Per un cioccolato equo e solidale

Il gennaio scorso, la Corte di giustizia dell'UE ha condannato l'Italia e la Spagna per aver vietato la commercializzazione con la denominazione 'cioccolato' dei prodotti contenenti sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao. Per i giudici europei l'aggiunta nella produzione di cioccolato di sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao "non modifica la natura del prodotto e l'indicazione sull'etichettatura e' sufficiente per garantire una corretta informazione dei consumatori. Per rintracciare l'origine del problema dobbiamo risalire al 1973, anno in cui gli allora sei membri della Comunità Europea, votarono la direttiva Directive relating to Cocoa and Chocolate Products, che proibiva l'uso di grassi in sostituzione del burro di cacao per il cioccolato, e che stabiliva percentuali minime per la presenza di cacao, burro di cacao e latte in polvere. Questa direttiva però non era valida per i tre Paesi che aderirono più tardi alla Comunità Europea (Inghilterra, Irlanda e Danimarca) nei quali l'uso di sostituiti era già consentito. A partire dal 1985, dunque, si tentò di mettere fine a questa disparità cercando in tutti i modi di autorizzare la sostituzione del burro di cacao nel cioccolato. Già nel 1997 il movimento del commercio equo e solidale promosse una campagna di pressione rivolta ai parlamentari europei in cui si chiedeva di sostenere l'opzione zero, cioè la sostituzione dello 0% del burro di cacao (24.000 cartoline spedite ai ministeri competenti, decine di migliaia di firme raccolte). Nell'ottobre del 1997 il Parlamento Europeo approva comunque la possibilità di sostituire con grassi vegetali il burro di cacao nel cioccolato fino al 5% del peso del prodotto finito, ma introduce una serie di vincoli e di misure di salvaguardia dei produttori e dei consumatori: si prevede ad esempio che un cioccolato con grassi sostitutivi debba riportare al di sopra della lista degli ingredienti. La revisione della direttiva comunque deve ancora passare al vaglio del Consiglio dei Ministri dell'UE e procedere nel suo iter. Dopo anni di dibattimenti, emendamenti e proposte il 15 marzo 2000, il Parlamento Europeo approva definitivamente (per soli tre voti) la revisione della direttiva: non solo si ammette la sostituzione del burro di cacao con materie grasse, ma l'indicazione della presenza di tali sostituti non sarà neppure riportata sul lato principale della confezione. Questa direttiva, che entrerà di fatto in vigore nel giugno di quest'anno, oltre ad avere come conseguenza un generale abbassamento della qualità del cioccolato, avrà grosse ripercussioni sulle economie dei paesi, già poverissimi, che hanno nell'esportazione del cacao la loro principale fonte di reddito. La sostituzione del 5% del burro di cacao nel cioccolato finito (si parla infatti del peso complessivo del prodotto finale), considerando il fatto che il cioccolato consiste per il 20-30% di burro di cacao, equivarrebbe ad una sostituzione reale del 15-25%. Le conseguenze per i paesi produttori di cacao potrebbero davvero essere disastrose se si considera che il burro di cacao serve per il 43,7% del prodotto interno lordo del Ghana, il 38,7% della Costa d'Avorio e il 18% del Camerun. Per gli 11 milioni di persone che in Africa occidentale dipendono dal cacao, per il loro reddito e per i consumatori occidentali che hanno diritto ad avere un prodotto di qualità e ad essere adeguatamente informati, il consorzio Ctm altromercato, insieme a tutto il movimento del commercio equo e solidale dichiara ancora oggi con forza che "il burro di cacao è insostituibile" e garantisce un cioccolato che è ancora cioccolato, buono per chi lo consuma e per chi lo produce. Giovanna Salvini