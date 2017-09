Per una Pasqua più gaia

Una Pasqua all'insegna degli agnellini e dei capretti vivi. In piazza del Duomo a Milano una settimana fa gli animalisti di Gaia e Diamoci la Zampa hanno inscenato una grigliata vegetariana, ricordando ai fedeli che Cristo non mangiò l'agnello sacrificale. Si è banchettato con una grigliata vegetariana. Provola affumicata biologica alla griglia e vino biologico sono stati distribuiti sul sagrato da un agnellino vegetariano. Nel corso dell'iniziativa sono stati diffusi i dati aggiornati Istat-Ismea sul consumo di carni e sull'importazione di ovi caprini vivi dall'estero. Nel periodo pasquale, infatti, la maggior parte degli agnellini viene importata da paesi extra europei con viaggi disumani che durano giorni. Le Associazioni Gaia, animali & ambiente e Diamoci la Zampa hanno anche attivato un numero telefonico "Verdura" per avere le migliori ricette vegetariane (02.86463111). Le stesse ricette, biologiche, vegetariane e salutari, possono essere consultate sul sito www.gaiaitalia.it Questi sono giorni tristi per centinaia di migliaia di agnellini lattanti, in parte provenienti dopo lunghissimi viaggi, stipati in TIR e camion, dall'est europeo. Agli agnellini lattanti uccisi a Pasqua (spesso sgozzati vivi come da tradizione rituale) ogni anno si aggiungono 2 milioni di conigli, 1 milione e mezzo di vitelli, 2 milioni e mezzo di pecore e capretti, 500.000 di equini. La mattanza nel periodo pasquale ha un incremento del 30% per go ovi-caprini. Carlo Ripa di Meana e Apuzzo, a nome di Gaia, animali & ambiente, con una lettera al Pontefice ricordano le ferme convinzioni di Cristo contrarie ai sacrifici di animali, rievocando l'ultima cena che avvenne, come testimoniano i biblisti ed i teologi, presso gli Esseni, popolo che non era uso ai sacrifici del Tempio ebraico. Anche secondo il teologo don Mario Canciani, Cristo non mangiò l'agnello durante l'ultima cena. Nella lettera al Pontefice gli esponenti ambientalisti chiedono al Santo Padre di esprimere una parola di amore e clemenza per gli animali oggetto di sacrifici pagani. Stefano Carnazzi