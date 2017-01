Perché agli italiani piacciono le elettriche

Esenzione dal bollo, possibilità di circolare nelle zone a traffico limitato, parcheggio gratuito. Sono questi i punti a favore dei veicoli elettrici per la maggior parte degli italiani. Sentori raccolti dal Centro studi e documentazione Direct Line, che ha voluto sondare e approfondire il tema chiedendo agli automobilisti cosa pensano dei veicoli elettrici. Infatti se ne parla sempre di più. Ma non si tratta solo di parole: l’Unione europea ad esempio, ha recentemente richiesto all'Italia l'installazione di oltre 70mila punti di ricarica per veicoli elettrici; mentre in Norvegia, negli ultimi mesi, i modelli più venduti sono la Nissan Leaf e la Tesla S.

I pro delle auto elettriche secondo gli italiani

Gli aspetti negativi