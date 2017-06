Perché correre ci fa bene

Correre è semplice e pratico, bastano un paio di scarpe da ginnastica e tanta buona volontà! Con la corsa potete fare ciò che volete: da soli o in gruppo, andare piano o veloce, per dieci minuti o per due ore, al chiuso o all'aperto. È uno dei metodi più economici per mantenersi in forma. Ci sono ricerche che dimostrano che chi corre è più ottimista e paziente rispetto a chi preferisce una vita sedentaria e reagisce meglio di fronte allo stress e alla depressione. E ancora, la corsa regala luminosità alla pelle, migliora la circolazione, la digestione e il metabolismo, rassoda il corpo e aiuta a contrastare la perdita di massa muscolare dovuta all'invecchiamento, un fattore che porta inevitabilmente all'aumento di peso. Nel campo dell'allenamento aerobico la corsa non ha rivali perché quando si corre bisogna sostenere il proprio peso in ogni fase del gesto atletico, al contrario della camminata, del nuoto e del ciclismo... certo poi dipende dal tempo e dalla situazione, ma con la corsa si brucia più calorie al minuto che con qualsiasi altra attività fisica. Perchè rimandare? È noiosa Certo, se percorrete la stessa strada, allo stesso ritmo, per lo stesso tempo, giorno dopo giorno, può diventare monotono. Ma nessuno vi costringe ad allenarvi sempre alla stessa maniera. Al contrario, correre può rappresentare sempre qualcosa di diverso, una sfida a migliorarsi. Per chi è alle prime armi è essenziale alternare la camminata alla corsa in modo da concentrarsi di più sulla tecnica e respirazione. Fa male alle ginocchia Diversi studi hanno confermato che la corsa può davvero proteggere dall'artrite, mantenendo le articolazioni e il tessuto connettivo forti, lubrificati e ben nutriti. La verità è che se non soffrite di disturbi alle articolazioni, la corsa moderata non aumenta il rischio di artrite e non ne accelera lo sviluppo. È troppo faticosa Il segreto è iniziare piano inserendo qualche minuto di camminata. È imbarazzante Uscite la mattina presto, evitate i luoghi troppo affollati, indossate un paio di occhiali da sole, un cappellino evitando colori sgargianti... Pensate a tutti i vantaggi... - La vita si allunga: chi corre in genere è più attivo e in buona salute - Il cervello diventa più efficiente - Abbassa la pressione del sangue, riduce il rischio di diabete, aumenta i livelli di colesterolo HDL (quello "buono") e aiuta ad eliminare il tessuto adiposo in eccesso. - Mantiene in forma - Sconfigge lo stress, l'ansia e la tristezza - Difende la salute delle tue ossa - Allontana il rischio di cancro al seno e non solo. - Aiuta a superare la sindrome premestruale e i dolori mestruali - Regala una gravidanza e un parto più sereni Da non dimenticare: la costanza dell'allenamento è fondamentale per ottenere dei buoni risultati. A cura di Sonia Tarantola Tratto dal libro Run for life di Sam Murphy, Kenness publishing