In ricordo di Gioele

Il cuore di Gioele Fazzini ha smesso di battere all'alba del 4 novembre di due anni fa, a soli 15 anni, tornando a casa da una discoteca in sella al motorino della mamma, inspiegabilmente senza casco, ha sbandato ed è finito contro lo spartitraffico di viale Panzacchi, quasi di fronte alla caserma dei carabinieri. In quel cuore c'era posto per tutti: per i genitori, per i nonni, per quegli amici che, dopo la sua morte, hanno fatto fiaccolate, disertato discoteche e parlato di lui a scuola, per la Fortitudo...ma anche per i bimbi dell'asilo della scuola steineriana che aveva frequentato fino ai 14 anni. "Andava spesso a trovare i bimbi dell'asilo, dato che asilo e scuola erano nel medesimo edificio-ricorda una sua insegnante- ed i bimbi lo adoravano. Dicevano sempre:"Gioele sei forte, sei un mito, sei il nostro angelo"."E' per questo che proprio a lui verrà dedicato il nuovo asilo steineriano, per la cui costruzione si è organizzato anche lo spettacolo "Concerto per un amico": un vero angelo continuerà così a vegliare sui bimbi che iniziano il grande gioco della vita". (Roberta Naldi)

