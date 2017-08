Perdere peso con l’attività fisica

Dopo un inverno di scarsa attività fisica e di pasti abbondanti ci ritroviamo con qualche chilo in più, il confronto con la bilancia diventa frustrante, doloroso, per tanti, soprattuto da evitare. Il sovrappeso si manifesta in diversi modi, pantaloni e gonne strette in vita, giacche e camicie che "tirano", aumento della sudorazione, fatica e fiatone al minimo movimento. Cosa fare per rimediare al danno fatto? Come fare per perdere peso ma non l'efficienza fisica? La risposta è molto semplice; la quantità di calorie consumate deve essere maggiore di quella delle calorie immesse. La migliore soluzione è eseguire una correzione alimentare abbinata ad una adeguata attività fisica. Regola fondamentale non saltare i pasti, anzi selezionare la qualità e la quantità dei cibi, distribuendoli correttamente durante la giornata. Anche se nella maggior parte dei casi l'importante è muoversi e non come ci si muove, per facilitare la perdita di peso le attività da preferire sono quelle a bassa intensità ma di lunga durata. Adatte si rivelano la camminata sportiva in pianura e in salita, anche il trekking, la corsa, la bici da strada, la mountain bike su strada o su sterrato, il canottaggio, il nuoto e comunque qualsiasi attività all'aperto o al chiuso che ci permetta di svolgere movimenti ciclici e continuati. Le stesse attività sono praticabili al chiuso, grazie a step, treadmill, bike reclinata, vogatore, rotex e altri simulatori. Per ottenere risultati apprezzabili bisogna tenere presente alcuni fattori: La frequenza settimanale; deve essere proporzionale alle disponibilità dell'individuo, i risultati migliori si ottengono con tre - cinque sedute alla settimana. La durata di una singola seduta; non dovrebbe essere inferiore ai venti - trenta minuti fino ad arrivare per quelli già abituati ed utilizzando attività miste e variate, anche ad un'ora e mezza. Programmare l'attività è compito dello specialista; l'istruttore che esaminato il vostro personale caso vi dovrà indicare cosa fare e come farlo, quali l'intensità ed i tempi di applicazione. La scelta delle attività; deve essere fatta assolutamente in funzione di quello che ci piace fare, in caso contrario molto probabilmente finiremo con l'abbandonare. Per vincere la noia, fondamentale e motivante è il compagno o la compagna di allenamento. E' possibile creare un appuntamento con l'istruttore personale o con un compagno di allenamento, partecipare a lezioni di ginnastica, chiaccherare oppure ascoltare della musica. Ricordate che la ginnastica da sola difficilmente riuscirà a farvi perdere di peso, diffidate da chi vi promette risultati eccezionali in breve tempo. Perdere peso troppo in fretta è addirittura sconsigliato. Prima di iniziare parlatene al vostro medico o con uno specialista, in caso di necessità eseguite dei controlli. Affidate la costruzione dei vostri allenamenti a dei professionisti del fitness. Emanuele Oliva