Perduto amor

Ogni film è un'emozione, un ricordo, una sensazione. Ogni canzone è un'emozione, un ricordo, una sensazione. Una fratellanza, quella tra musica e grande schermo, che da sempre ci avvolge, soffusa come una colonna sonora. Qualche anno fa Franco Battiato aveva dichiarato una certa intransigente disaffezione per il cinema, e un gusto per l'inafferrabile, l'indicibile, l'inattuale nietzscheano, ciò che vola oltre il tempo della cronaca. Oggi, il cantautore siciliano si è messo alla prova dietro la macchina da presa. Con lui l'amico e collaboratore di sempre, il filosofo Manlio Sgalambro, voce narrante di 'Perduto amor', la storia di un giovane siciliano che si dipana dal festival di San Remo del'55 alla scoperta della grande città, dell'esoterico, di un nuovo mondo. Lievità, grazia, immagini che riflettono la musica, le facce siciliane e l'immagine sensuale delle donne del Meridione con gli abiti anni '50, bello come sono solo le cose vere, senza volgarità, senza aggressività. Un principio d'amore ispira la sua visione artistica. La trama è solo il pretesto per il racconto di un viaggio iniziatico, sulle note non dello stesso Battiato ma di canzoni, da Luigi Tenco ai lieder di Schubert, e brani di musica classica... "inattuali", che attraversano il tempo - proprio come la storia del film. Inattuali, in volo oltre il tempo, come ognuna delle emozioni che il cinema e la musica possono regalarci.