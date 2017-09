In Perù pannelli solari per i poveri

Installare pannelli fotovoltaici vicino alle abitazioni delle famiglie più povere del Perù per garantire l'accesso all'elettricità a due milioni di persone. Il programma National photovoltaic household electrification è stato presentato da Jorge Merino, ministro peruviano dell'Energia e delle miniere, e non prevede spese da parte delle famiglie. La prima parte coinvolge le 500mila famiglie più povere che vivono in zone dove non esiste alcun allacciamento alla rete elettrica nazionale. Un'opportunità anche per gli installatori di pannelli locali che possono vantare contratti per i prossimi mesi. Cominciato in via sperimentale nella provincia nordorientale di Contumaza, nella regione di Cajamarca, il programma ha già all'attivo 1.601 pannelli solari installati. Secondo il ministro Merino, una volta completato nel 2016, l'iniziativa garantirà l'accesso all'elettricità al 95 per cento della popolazione peruviana: "Questo programma è stato pensato per le persone più povere, quelle che non hanno la luce in casa e usano ancora lampade ad olio, spendendo i pochi soldi che hanno a disposizione per acquistare un combustibile costoso che fa male alla salute". Un precedente che potrebbe fungere da esempio per molti altri stati dell'America Latina impegnati a ridurre le diseguaglianze tra la popolazione e garantire uno sviluppo sostenibile per tutti, senza discriminazioni.