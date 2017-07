Pesca sostenibile. Thai Union e Mareblu per la protezione delle risorse ittiche

Riduzione drastica della pesca illegale, riduzione della pesca eccessiva, miglioramento delle condizioni dei propri lavoratori. Sono solo alcuni degli impegni che il gigante Thai Union, presente nel mondo con svariati marchi e proprietario in Italia di Mareblu, ha deciso di portare avanti nei prossimi anni. L'annuncio lo dà Greenpeace che, grazie alla campagna internazionale conosciuta da noi come “Tonno in trappola”, ha accompagnato l'azienda nel fare un ulteriore passo in avanti verso una pesca sostenibile.

Cosa significa fare pesca sostenibile

L'adesione al Fip