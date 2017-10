Pesticidi e bambini: l’esposizione da piccoli mette a rischio la fertilità da grandi

L’esposizione da adolescenti agli inquinanti ambientali organoclorurati può portare allo sviluppo di spermatozoi difettosi, secondo quanto affermano i ricercatori del Milken Institute School of Public Health della George Washington University. Lo studio, per la prima volta valuta il collegamento tra l'assunzione di queste sostanze in adolescenza e i problemi riproduttivi che si verificano negli adulti. L’autrice della ricerca Melissa Perry ha guidato un team che ha sottoposto ad analisi i campioni di sangue e di sperma prelevati da 90 uomini tra i 22 e i 40 anni abitanti nelle isole Faroe, nel Nord Atlantico. Per 33 di questi volontari sono stati testati anche campioni ematici prelevati all’età di 14 anni.