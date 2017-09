Pesticidi: a quando un codice per il corretto utilizzo?

L'organizzazione PAN (Pesticide Action Network), che da anni si batte contro l'uso indiscriminato dei pesticidi in agricoltura e in particolare nei Paesi del Sud del Mondo, ha denunciato che "Durante gli ultimi due anni, l'uso di pesticidi in agricoltura ha causato oltre 50 decessi nelle piantagioni di cotone del Benin e 16 in quelle di arachidi del Senegal. In Perù 24 bambini sono morti dopo che sostanze chimiche erano finite nel cibo distribuito in una scuola di un villaggio". Inoltre il facile accesso, nei paesi poveri, di prodotti considerati dalla nostra legislazione "pericolosi", favorisce milioni di tentativi di suicidio, che finiscono tragicamente anche perché non si conoscono i prodotti, i loro effetti e non esistono antidoti. Il trentunesimo Congresso FAO, tenutosi nel novembre 2001, aveva, tra gli scopi, quello di rivedere il codice di condotta per l'uso e la distribuzione dei pesticidi, negoziato nel 1985 ed emendato nel 1989. Le morti e le malattie (si parla di venticinque milioni di persone avvelenate ogni anno) dovute all'utilizzo di antiparassitari, specie nel Terzo Mondo, imporrebbero un'azione mirata e urgente. Il nuovo codice doveva colmare le lacune della versione attuale che, ad esempio, non prende in considerazione stoccaggio e smaltimento di antiparassitari obsoleti, non riconosce il valore delle coltivazioni biologiche e non prevede il divieto di utilizzo degli antiparassitari più tossici nei PVS (Paesi in via di sviluppo). Quest'ultimo punto è stato inserito nella convenzione mondiale per il bando internazionale dei Pops (persistent organic pollutants), siglata a Stoccolma nel maggio 2001, da 121 paesi tra cui Stati Uniti. Eppure il codice in discussione non è stato revisionato. La conferenza ha ritenuto, infatti, più importante proteggere i brevetti delle aziende produttrici che vedrebbero, nel divulgare le informazioni in merito agli effetti sulla salute e sull'ambiente dei loro prodotti, una violazione dei diritti di proprietà intellettuale regolamentati dal Trips (Trade Related Intellectual Property Rights). Non dobbiamo dimenticare che stiamo parlando di un mercato mondiale da trenta miliardi di dollari l'anno, in mano a dieci multinazionali chimiche. La FAO è stata invitata a mettere in agenda nuovi incontri, al fine di trovare una soluzione accettabile entro la data della prossima riunione del Consiglio prevista per novembre 2002. Nel frattempo ha autorizzato ad adottare una versione modificata del codice, che includerebbe la protezione di dati, in attesa di emanare quello definitivo. Betty Paje'