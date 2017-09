Pesticidi: un rischio concreto

Il 40% dei prodotti ortofrutticoli convenzionali risulta contaminato da residui di pesticidi, il 30% con più di un principio attivo; un campione su cinquanta addirittura fuorilegge. Sono questi i dati più preoccupanti che emergono da una recente ricerca di Legambiente che ha raccolto e monitorato i risultati dei controlli effettuati dalle Asl in cinque tra le maggiori regioni produttrici (Piemonte, Veneto, Toscana, Campania, Trentino Alto Adige) su 5000 campioni di ortofrutta nel corso del 1999. La percentuale dei campioni contaminati sale a più del 50% per la sola frutta, mentre in Piemonte - la regione dove i controlli sono più rigorosi - la frutta a rischio pesticidi è quasi il 65%. "I numeri dei controlli effettuati dalle autorità sanitarie - sostiene Legambiente - confermano che in Italia continua l'abuso di pesticidi e altri fitofarmaci. Del resto, in Europa siamo insieme all'Olanda il Paese con il più alto consumo di fitofarmaci per ettaro coltivato, e la situazione è tanto più grave in quanto la normativa che fissa i limiti alla presenza di residui è vecchia di oltre 30 anni, e dunque non tiene conto della grande quantità di studi e ricerche sul rischio sanitario legato alla presenza di pesticidi nei cibi. Così, in Italia continuano ad utilizzarsi principi attivi praticamente messi al bando in altri Paesi, come ad esempio il Clorpirifos, dall'ormai accertato effetto cancerogeno. Al tempo stesso non sussiste alcun limite al numero di residui ammessi in uno stesso prodotto. Proprio il cosiddetto "multiresiduo" è il principale campanello d'allarme fatto suonare dai dati presentati da Legambiente: in circa il 25% della frutta consumata nelle cinque regioni si ritrova più di un principio attivo, e se questi prodotti per la legge sono sicuri, per la scienza rappresentano invece un pericolo. Da uno studio realizzato nel 1999 da ricercatori dell'Enea risulta che il rischio cancerogeno per chi consuma prodotti ortofrutticoli contenenti residui chimici è pari ad 1,24 ogni 10000 abitanti nel corso di settant'anni. Per la legge italiana, i rischi sono valutati come se i soggetti fossero esposti ad un solo pesticida per volta, anche se è possibile trovare in commercio derrate agroalimentari che contengono fino a dodici residui di pesticidi diversi. Mimmo Tringale Direttore del mensile Aam Terra Nuova