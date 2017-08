Carlo Petrini, la ricetta per uscire dalla crisi

L'acceso intervento del fondatore di Slow Food al Salone del Gusto 2012 e Terra Madre, ha toccato i più svariati temi, oggi di estrema attualità. Parte dalla profonda crisi economica che l'Occidente si trova ad affrontare, la disamina di Carlo Petrini, vista come: "nuova opportunità", perché dà spazio al consolidarsi di nuovi valori: "La lotta allo spreco, l'equità, l'attenzione alla biodiversità", tutti valori che, secondo Petrini: "porteranno benefici e opportunità per uscire dalla crisi". Ne è esempio ciò che sta accadendo oggi in Africa, dove nazioni estere e multinazionali acquistano enormi appezzamenti di terreno per la produzione di cibo e biocarburanti per i Paesi d'origine. È il land grabbing, quello che Petrini definisce come: "Una nuova forma di colonialismo, peggiore di quello dei secoli passati, perché toglie le terre ai contadini. Ad oggi sono stati venduti 80 milioni di ettari di terreno. Se si vuole riservare un futuro all'Africa, dobbiamo fermare tutto questo". Ecco allora l'importanza di esempi virtuosi presentati proprio al Salone del Gusto, che aiutano le popolazioni indigene nella produzione sostenibile di prodotti quali caffè, cacao e che assicurano un compenso equo e progetti sociali nei luoghi di produzione. "Abbiamo l'obbligo di restituire - spiega un appassionato Petrini - portiamo sulle spalle la responsabilità di altri che per due secoli hanno rapinato l'Africa. Il concetto di restituzione diventa così liberatorio, perché più si restituisce più cresce l'amicizia, che crea coesione sociale, che dà infine dignità a questi popoli". Una sorta di nuova coscienza sociale, un passaggio obbligato che cambi il nostro modo di essere consumatori: "non possiamo più permetterci di essere consumatori passivi - spiega il fondatore di Slow Food - ma dobbiamo diventare co-produttori. Dobbiamo pretendere di conoscere tutto su di un certo bene, dove e come è stato prodotto. Solo così potremo creare un vero processo di coesione e di pace".