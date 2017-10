Gli effetti del petrolio nel mondo. Tra guerre, cambiamenti climatici e salute

“Non esiste posto al mondo migliore per le energie rinnovabili rispetto al nostro paese”. A dichiararlo, il 17 marzo 2016, non è stato un militante ambientalista ma Ali al Naimi, ministro del Petrolio dell’Arabia Saudita. Ovvero del secondo produttore mondiale di greggio (dopo gli Stati Uniti), con ben 11,5 milioni di barili al giorno. Non a caso, secondo quanto riferito dall’agenzia Bloomberg, la monarchia araba sembra aver pianificato già da tempo la transizione, prevedendo di installare una capacità pari a 54 gigawatt di energia pulita entro il 2040.

Il petrolio nel mondo

Barili di greggio che produce l’Arabia Saudita, al giorno 11,6 milioni Barili di petrolio consumati ogni anno nel mondo

30 miliardi (fonte: Agenzia internazionale per l'energia) Quota di produzione mondiale di energia da fonti fossili 80% (fonte: Agenzia internazionale per l'energia) Numero di decessi attribuiti ogni anno al solo inquinamento atmosferico nel mondo

3,7 milioni (fonte: Oms) Le vittime dell’esplosione di una sola piattaforma petrolifera, la Deepwater horizon, nel golfo del Messico nel 2010 11 (fonte: BP)

Il mondo consuma 90 milioni di barili di petrolio al giorno

Dagli Stati Uniti al Canada, scelte miopi e rischiose

I legami tra guerra e petrolio

In Siria tre anni di siccità storica

Le fonti rinnovabili: un’alternativa ecologica e sostenibile

Nell'immagine di apertura, le conseguenze dell'esplosione della piattaforma Deepwater horizon nel Golfo del Messico nel 2010 © Justin E. Stumberg/U.S. Navy via Getty Images