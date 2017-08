Piacere e dolore

Sarebbe bello e anche logico se un'affermazione simile appartenesse al repertorio dei nostri medici di base, invece no. Se cosi' fosse i profitti delle case farmaceutiche produttrici di psicofarmaci non avrebbero incrementi annui di fatturato a due o tre cifre. Sarebbe bello e anche logico se un'affermazione simile appartenesse al repertorio degli insegnanti dei nostri figli, invece no. Gli adulti sono avidi consumatori delle piu' svariate qualità di droghe, e non c'è bisogno di scomodare quelle canoniche: stiamo parlando di caffè, zucchero, cioccolato, alcool, sigarette, analgesici, sonniferi, ansiolitici, antibiotici, televisione, cellulare, computer, sesso, cibo, successo denaro, potere... La frase d'apertura è del sociologo Francesco Alberoni il quale ci suggerisce di prendere sul serio il piacere e il dolore, ma non ci suggerisce come, anche perché questo non è il suo compito. Raccogliamo la staffetta e continuiamo lungo la linea tracciata dalla sua affermazione. Le droghe citate dilagano grazie ad una tendenza talmente diffusa da risultare ovvia: combattere il dolore e ricercare il piacere. Combattere il cancro, la depressione, la distrofia, la droga, fare la guerra e farla in tanti, farla contro qualcosa di inequivocabilmente brutto per potersi illudere di essere in pace, con se stessi e con la propria coscienza, con il mondo. Se non vogliamo parlare di mala fede parliamo di ignoranza. Avete mai visto il giorno senza la notte? Dove pensate che vada a finire tutta quell'ombra che tutti vogliono combattere? Tutto quel male? Come mai viviamo cosi' a lungo e siamo cosi' infelici da non poterci fermare a guardare dove stiamo andando? Le droghe ci allungano la vita ma ce la allungano male. Come possiamo continuare a credere... Come possiamo continuare a credere che combattendo, facendo la guerra alla malattia, al dolore si possa un giorno vincere qualcosa? Ma come vuoi dire che non è giusto sfuggire le emozioni negative e ricercare quelle positive? Tu saresti contento se ti venisse un bel tumore? La mente razionale, duale è stupida e continua ad esserlo anche se è in maggioranza. Se non vuoi il piacere allora vuoi il dolore, se non combatti la malattia allora ti piace la malattia, se non sei come noi allora sei diverso e dato che noi siamo buoni allora tu sei cattivo. Logico. Peccato che ciò che è logico non sia mai vero, la verità si sostiene da sola non ha bisogno della logica. Le antiche tradizioni sapienziali che persistono da millenni al clamore mediatico delle grandi culture di volta in volta dominanti ci ricordano: cosi' in alto come in basso, tutto scorre, la vera natura delle cose è l'impermanenza, porgi l'altra guancia... Fuor di metafora significa che solo lo stolto crede che le emozioni piacevoli siano bene e quelle spiacevoli siano male, solo lo stolto combatte contro metà del cielo credendo di poter arrivare in paradiso. Questo ovviamente vale anche per il contrario. Proviamo ad ascoltare il saggio: E' bene ciò che si conforma al ritmo delle cose, è bene per l'essere umano ciò che rispetta il suo ordine interno, ciò che onora la sua natura e lo riconduce a se stesso, è male ciò che contrasta, che lo allontana da se stesso. Anche se a volte richiede il prezzo del dolore, anche se a volte sembra non convenire, anche se a volte ci chiede di guardare in faccia le nostre miserie e di trovare il coraggio di liberarci dalle nostre droghe, si chiamino cocaina o marito, lavoro o tumore, alcool o televisione, anche se "ma io cosa ci guadagno?". La vita eterna, che non significa, come ci hanno erroneamente insegnato, una vita ultraterrena per sempre, ma il benessere qui e ora, il paradiso adesso e qui, e quindi anche dopo e altrove. Pierluigi Lattuada pubblicato su LIFEGATE magazine n.31