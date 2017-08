Pian di Verra

Siamo in Val D'Ayas, a Saint Jacques, vicino a Champoluc. Uscendo dal paese, nei pressi del ponte sul torrente, prendiamo il sentiero per Fiery, piccolo centro sorto sul versante meridionale del Monte Breithorn (gruppo del Monte Rosa occidentale). Da qui iniziamo a seguiare le segnalazioni per il Pian di Verra, proseguendo lungo una strada sterrata che corre in piano. Dopo un'ora di cammino si aprirà sulla sinistra il bivio che guida al Lago Blue, bacino alpino di formazione recente incassato fra le morene del Ghiacciaio di Verra (2219) raggiungibile in un'altra ora e mezzo di tragitto. Anche in questa area è possibile trovare campioni di cristalli fra i detriti lasciati scoperti dal ritirarsi dei ghiacci.