Pianeta Ligabue

Il tour estivo di Ligabue si tinge di verde: Luciano rinnova l'impegno a favore dell'ambiente aderendo al progetto Impatto Zero® di LifeGate in occasione dei prossimi concerti italiani. Un gesto grande e concreto per "dare ossigeno al pianeta", riducendo e compensando le emissioni di anidride carbonica generate dal tour. Grazie a Ligabue e al progetto di LifeGate la CO 2 prodotta dai concerti verrà riassorbita contribuendo alla creazione e tutela di una foresta in crescita di 218.700 mq in Costa Rica, pari ad oltre 31 volte il terreno di gioco di S.Siro, da cui partirà il tour estivo. L'analisi d'impatto ambientale del tour di Ligabue ha considerato gli aspetti organizzativi delle tappe, i materiali impiegati, l'energia elettrica utilizzata, la mobilità dello staff e del pubblico, oltre al materiale promozionale e di comunicazione. Per ridurre le emissioni di anidride carbonica, LifeGate e Ligabue promuovono l'utilizzo dei mezzi pubblici per raggiungere gli stadi e incentivano a condividere il viaggio con amici o altri fan animati dalla stessa passione musicale e dal rispetto per l'ambiente. A partire dalla prima tappa, collegandosi a www.lifegate.it, www.ligachannel.com o direttamente a www.tandemobility.com è possibile iscriversi e partecipare attivamente al progetto di car-pooling costruito su misura per gli appuntamenti del tour estivo di Ligabue. Gli iscritti potranno offrire o, viceversa, usufruire di un passaggio auto per raggiungere lo stadio prescelto. In questo modo le emissioni di CO2 del viaggio di un veicolo con un solo passeggero, potranno essere ripartite tra più passeggeri, a tutto vantaggio dell'ambiente. E della family del Liga. Impatto Zero® è il primo progetto italiano, promosso da LifeGate, che concretizza gli intenti del Protocollo di Kyoto: riduce le emissioni di anidride carbonica e le compensa contribuendo alla creazione e tutela di foreste in crescita in Italia e nel mondo. Tutto questo è possibile mediante la quantificazione dell'impatto ambientale di attività, aziende, prodotti e persone. Calcolando le emissioni di anidride carbonica e gas a effetto serra, queste ultime vengono compensate con la riforestazione e la tutela di aree boschive in Italia e nel mondo. Il tour italiano di Ligabue percorrerà lo stivale nei principali stadi: 4 luglio e 5 luglio a Milano (Stadio San Siro), 9 luglio a Firenze (Stadio Artemio Franchi), 12 luglio a Bari (Arena delle Vittorie), 15 luglio a Cosenza (Stadio San Vito), 18 luglio a Roma (Stadio Olimpico), 22 luglio a Cagliari (Fiera), e il gran finale il 26 luglio a Palermo (Velodromo). Un importante messaggio di attenzione verso l'ambiente che Ligabue lancia a tutto il mondo della musica!