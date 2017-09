Il piano energia 2030 dell’Europa scatena le critiche dagli ecologisti

Il 30 novembre scorso, a due settimane dalla conclusione della Cop 22 di Marrakech, la Commissione europea ha presentato una serie di proposte legislative in tema di energia. Secondo l’organismo esecutivo dell’Ue, il documento (battezzato “Pacchetto d’inverno”) rappresenterà la base delle politiche comunitarie per il periodo 2020-2030 per quanto riguarda fonti rinnovabili, efficienza energetica, industria, mercati, edilizia, trasporti. Il piano, ha spiegato Bruxelles, «manterrà l'Unione europea competitiva in questa fase di transizione verso l'energia pulita”. Il giudizio delle associazioni ambientaliste europee, però, è unanime. E fortemente negativo: le ipotesi avanzate non consentiranno all’Europa di raggiungere gli obiettivi fissati dall’Accordo di Parigi.

L’Ue ignora l’Accordo di Parigi: stessi obiettivi del 2014

“L’Ue darà soldi alle centrali a carbone”

Energia rinnovabile, “target fortemente inadeguati”