Piante, legame con il divino

Avere cura della natura significava, un tempo, sentire il potere dell'influenza celeste, di cui l'uomo subisce la sorte, e cercare di propiziarsene i doni sacri. Un presupposto importante del legame infinito tra Cielo e Terra proveniva dalla teoria basata sull'unità di tutto l'universo. I mondi - minerale, vegetale, animale/umano - erano considerati come manifestazioni di un'unica sostanza divina, la Prima Causa. Per questo si affermò il concetto delle correlazioni tra costellazioni, divinità e minerali, vegetali, animali e parti del corpo umano. Un rimedio in grado di guarire un uomo poteva, allo stesso modo, sanare un animale, una pianta o un metallo. Connessa alla teoria dell'unità del mondo, vi era la teoria dell'analogia della crescita, perciò se il feto da bambino diventava uomo, con lo stesso procedimento la pianta dal seme produceva l'albero e le pietre crescevano dallo stato grezzo ed embrionale, rappresentato dai metalli custoditi nella terra, ad uno stato di perfezione, assimilato alla preziosità del suo valore intrinseco. In questo senso, si enfatizzò la credenza, che ogni essere o cosa presente sul globo terrestre fosse legato da una serie infinita di corrispondenze celesti che, come tessere di un magico puzzle, costituivano il piano della legge cosmica governatrice e coordinatrice della vita. La natura fu intesa come il simbolo del ciclo della vita, con caratteristiche femminili e materne, ben manifeste nel collegamento con la Luna e con la Grande Madre, dea lunare e primordiale della Terra, della fertilità e della vegetazione, in stretta analogia con l'elemento esoterico Acqua, intesa come linfa vitale, che nel tronco delle piante scorre in un'archetipa concezione di maternità. La pianta, figlia della Madre Terra, divenne il simbolo del Grande Avo, l'antenato mitico dal quale ebbe origine la vita e che poteva garantiva la protezione sulla tribù. Ernesto Fazioli