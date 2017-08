Piazza Gae Aulenti a Milano è tra le più belle al mondo, lo dice il premio Landscape

Dopo il grattacielo milanese Bosco Verticale, anche piazza Gae Aulenti vince un premio prestigioso. Progettata dall'architetto Cesar Pelli in collaborazione con gli studi Land Milano e Aecom, specializzati in paesaggistica, ha ricevuto il Landscape institute award 2016 all'interno della categoria Design for a medium-scale development, un riconoscimento a livello internazionale per i professionisti e i progetti del paesaggio.

Piazza Gae Aulenti, l'agorà del nuovo millennio

Innovazione tecnologica e tutela dell'ambiente

Una Milano che cambia