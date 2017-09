Piccolo

Per sfruttare l'energia dal vento in Italia, sono meglio gli impianti di piccola taglia, più facili da realizzare con consenso di cittadini ed enti locali. Lo dimostra uno studio realizzato dalla società pubblica di ricerca Rse (Ricerca Sistema Energetico) presentato in un convegno a Castello Ducale di Bisaccia (Avellino), dove quasi vent'anni fa furono installate alcune tra le prime pale eoliche d'Italia.



Sono state analizzate le opinioni dei vari portatori d'interesse a livello nazionale e locale, sindaci, ambientalisti e associazioni di categoria.



Bisogna puntare su piccoli progetti condivisi e pensati su misura per l'economia del territorio, commisurati alle esigenze delle realtà locali in cui nascono.



"Con il nostro studio abbiamo cercato di capire a quali condizioni le fonti rinnovabili possono fare da volano allo sviluppo di territori spesso disagiati - afferma Cristina Cavicchioli, esperta di Rse nel campo dell'accettabilità sociale delle fonti energetiche - mentre abbiamo verificato che i progetti faraonici spesso non funzionano. E' molto meglio puntare su progetti condivisi e pensati su misura per l'economia del territorio: così si evitano opposizioni e lungaggini amministrative che potrebbero rallentarne la realizzazione".



Una volta funzionante, l'impianto eolico può esprimere tutte le sue potenzialità, dimostrandosi un vero volano per l'economia del territorio. "Basti pensare all'esempio virtuoso del Comune di Santa Luce in provincia di Pisa - conclude la Cavicchioli - che grazie alle royalties incassate dagli impianti eolici, il Comune ha potuto investire su fotovoltaico, carburanti bio, biomasse e altri interventi mirati alla sostenibilità energetica, innescando un circolo virtuoso che ha portato anche nuovi posti di lavoro".