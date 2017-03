Pim pum pam, il festival della creatività rivolto ai bambini vittime del terremoto

Pim pum pam è un festival che vuole riportare un po’ di entusiasmo e offrire un momento di svago ai bambini e alle famiglie che a causa delle scosse di terremoto che hanno colpito le Marche e l'Umbria a otttobre hanno dovuto lasciare le proprie case e vivono ora in abitazioni temporanee. Un momento di pura creatività e di tanti sorrisi. Questo l’obiettivo dell'evento che si terrà presso Villa Baruchello a Porto Sant’Elpidio, lungo la costa marchigiana in provincia di Fermo, il 18 e 19 marzo. L'idea è stata sviluppata da Tam tam, una scuola di eccellenza che si occupa di attività visive, e da IlVespaio – Idee sostenibili, un laboratorio creativo a basso impatto ambientale che utilizza materiali riciclati e scarti di produzione con lo scopo di sensibilizzare i consumatori. Il festival è stato sviluppato con Giovani architetti Macerata (Gam), associazione di promozione sociale che diffonde la cultura architettonica, creativa e scientifica nel territorio maceratese, e il progetto che racconta le eccellenze marchigiane Marche best way. Ha ricevuto il patrocinio dell’Assessorato turismo Porto Sant’Elpidio e del Comune di Visso.

Cos'è il festival Pim pum pam

Laboratori creativi con designer professionisti

L'importanza del pensiero creativo per i bambini

Tutte le info sul festival Pim pum pam

Il programma