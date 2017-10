Pininfarina a fuel cell

Si lascia desiderare, attendere, sognare, ma alla fine arriva, proprio come una bella donna: a solo una settimana dall?inizio del salone di Ginevra, Pininfarina svela il suo concept Sintesi. Pochi commenti sulla linea, armonica e affascinante come in poche altre auto: sbalzo anteriore accentuato, con uno spoiler quasi ad onda, linea dei finestrini a rombo, posteriore sodo e consistente. Anche la fiancata non pecca di originalità, con un gioco di sporgenze e rientranze che contribuisce ad enfatizzare la quasi assenza del volume posteriore. La Sintesi stupisce anche per la sua innovativa tecnologia fuel-cell, sviluppata in collaborazione con Nuvera: i quattro motori disposti nelle ruote, con altrettante batterie alloggiate sul telaio in corrispondenza delle ruote stesse, forniscono una potenza complessiva di circa 700 cavalli, mentre nel tunnel centrale è celata una tanica contenente biofuel ed un reformer, un dispositivo capace di convertire il carburate biologico in idrogeno prima di inviarlo alle batterie.