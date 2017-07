Pink Floyd: Algie vola ancora

La prima parte del progetto è partita in questi giorni con l'uscita di tutti i 14 album dei Pink Floyd e di 3 edizioni speciali di The Dark Side of the Moon. Per dare il via a questo grande progetto, il celebre maiale dei Pink Floyd è tornato a sorvolare ieri dopo 35 anni la centrale elettrica di Battersea a Londra, ricreando così la copertina dell'album Animals. Il maiale gonfiabile originale fu progettato da Roger Waters e costruito nel dicembre del 1976. Soprannominato Algie, il suino era un chiaro riferimento a Pigs on the Wing, il brano che apre e chiude l'album. Algie venne fatto sorvolare per la prima volta durante la sessione fotografica per la copertina di Animals, decimo album della band. Il primo giorno di lavorazione non si riuscì a effettuare il volo a causa delle avverse condizioni meteorologiche. Il giorno successivo si ritentò, ma questa volta un colpo di vento causò la rottura delle corde di ancoraggio. Il tiratore scelto (visibile nelle foto del libretto del CD scattate il primo giorno) incaricato di sparare al maiale in caso di "fuga" non era stato ingaggiato per il secondo giorno, così Algie volò via, andando persino ad intralciare il corridoio di volo per l'aeroporto di Heathrow. I regali per i fan dei Pink Floyd, però, non finiscono qui: sul canale ufficiale youtube del gruppo, fino al 28 settembre, gli utenti di tutto il mondo potranno ascoltare ogni ora in streaming, la performance live dell'intero album The Dark Side Of The Moon registrata a Wembley nel 1974 e mai pubblicata prima d'ora. Il concerto è accompagnato da immagini esclusive e dai celebri Concert Screen Film che la band proiettava sugli schermi durante le loro esibizioni dal vivo. Il progetto di ripubblicazione proseguirà il 7 novembre con la raccolta A Foot In The Door - The Best Of Pink Floyd e le edizioni speciali di Wish You Were Here, per chiudersi nel febbraio 2012 con la pubblicazione dei cofanetti dedicati a The Wall.