Più pedali, più navighi con CoopVoce

Non fa solo bene all’ambiente e alla salute, andare in bicicletta ora fa bene anche al portafoglio. L’operatore telefonico CoopVoce infatti ha sposato i valori delle due ruote e vuole valorizzare i comportamenti virtuosi di coloro che girano in bici premiandoli con più dati per navigare sul loro smartphone. L’obiettivo è quello di avvicinare potenziali clienti ai servizi dell’operatore e allo stesso tempo sensibilizzare le persone sulla mobilità sostenibile.