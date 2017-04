Le arance biologiche contengono più vitamina C

Le arance biologiche contengono il 30% in più di vitamina C rispetto a quelle irrorate di pesticidi. Lo dice un rapporto divulgato al Great Lakes Regional meeting dell'American Chemical Society, la più grande società scientifica mondiale. Theo Clark, professore di biochimica alla Truman State University (Kirksville, Mo), ha riportato i risultati di uno studio da lui stesso condotto "per colmare una lacuna, la mancanza di dati analitici sul contenuto nutrizionale dei prosotti 'organically-grown'", quelli biologici.

Perché le arance biologiche contengono più vitamina C