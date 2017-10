Pizzicotti di grano saraceno con salsa di noci

Ingredienti per 4 persone Per i pizzicotti: 300 g di farina integrale di grano saraceno 1/2 cucchiaino di sale marino integrale acqua bollente per impastare q.b. Per la salsa: 1 pugno di noci sgusciate (gherigli) 4 foglie di salvia fresca o secca 1/2 spicchio di aglio 1 pizzico di sale 2 cucchiai di olio extra vergine di oliva Preparazione Versare la farina a fontana sulla spianatoia e aggiungere il sale. Versarvi acqua bollente raccogliendo e impastando rapidamente, aiutandosi con un cucchiaio di legno. Formare un impasto morbido ed elastico, non appiccicoso, e impastarlo per 1-2 minuti, aggiungendo eventualmente altra farina. Raccogliere l'impasto a forma di palla e coprirlo con una terrina rovesciata. Preparare la salsa: macinare finissime le noci (tenere da parte 3 o 4 gherigli per guarnire) insieme all'aglio e alla salvia, passando il tutto nel tritatutto o nel macinacaffè elettrico. Versare in una zuppiera e aggiungere il sale e l'olio. Triturare grossolanamente le noci tenute da parte. Mettere al fuoco una pentola con abbondante acqua salata. Quando bolle, staccare dei piccoli pizzichi di pasta dall'impasto di grano saraceno e gettarli rapidamente nell'acqua bollente. Far riprendere il bollore, quindi cuocere per circa 5 minuti. Subito prima di scolare i pizzicotti, diluire la salsa di noci con un paio di mestoli dell'acqua di cottura, formando una crema fluida e vellutata. Scolare i pizzicotti, versarli nella zuppiera e condirli uniformemente con la salsa; guarnire con le noci tritate. Varianti Si può sostituire la salvia con rosmarino, aggiungendo anche un pizzico di noce moscata. Francesca Marotta