Pj Harvey – Let England Shake

Il nuovo album di PJ Harvey è prima di tutto un capolavoro letterario. Solo avendo colto e assimilato questo aspetto, si rivela come uno dei dischi più affascinanti della sua ventennale carriera, sempre che non siate imbullonati all'immagine dell'emaciata rocker di Rid Of Me. Let England Shake è anche uno dei lavori più originali proposti dall'attuale panorama della musica moderna, per niente patriottico e nazionalista, come ha scritto qualcuno forse interpretando frettolosamente i due brani già noti da tempo (oltre alla title track, The Last Living Rose) e totalmente libero da qualsiasi cliché. Polly ha passato interi mesi scrivendo e riscrivendo parole, rifuggendo il tentativo di plasmarle prematuramente in un qualche contesto melodico. Ha lavorato duramente, ascoltando i dischi di Doors, Pogues e Velvet Underground («Per la loro energia»); letto le riflessioni politiche di Pinter e le sceneggiature di Jez Butterworth. Ha posato fissamente lo sguardo su un dipinto di Goya (I disastri della guerra), sui reportage fotografici di Dalì dal fronte civile spagnolo e su alcuni film di Kubrick (Orizzonti di gloria, 2001 e Barry Lyndon). Solo quando i testi hanno assunto la piena espressione del suo volere (cioè evocare in maniera onesta e diretta lo stato in cui vive la gente a causa del "progresso" politico ed economico e delle conseguenze dei conflitti, indicando l'Inghilterra come l'ultimo baluardo in cui i valori umani più sani e profondi sono ancora visibili, forti nel ricordo di persone, azioni e luoghi), PJ ha chiamato a sé i suoi più fidi collaboratori, Flood, Mick Harvey e John Parish. Li ha portati in una chiesa del XIX secolo posta su una scogliera del Dorset e «in un clima di energia positiva e grande carica creativa» ha messo un abito sonoro alle melodie. L'album si collega idealmente a White Chalk, già cantore dei suoi luoghi d'origine, anche se l'approccio interpretativo e il cantato su ottave alte hanno diversi punti di contatto con il recente A Woman A Man Walked By condiviso con Parish. Polly ha composto le melodie utilizzando diversi tipi di autoharp (abbracciata a uno di questi si era presentata lo scorso aprile a uno show televisivo di Andrew Marr, eseguendo in anteprima Let England Shake addirittura di fronte a Gordon Brown), ma si è già intuito che le canzoni funzionano benissimo anche con la chitarra elettrica a tracolla. La matrice musicale è collocabile in un folk-rock atipico, denso di poesia liquida, pienamente rispecchiato nella liricità dei testi; alcuni brani, come le struggenti The Glorious Land e On Battleship Hill rivisitano, con ulteriori contaminazioni, il pop declinato al femminile (vedi alla voce Kate Bush). È un album che trasuda immagini di guerra: lo sbarco di Gallipoli è citato in 3 brani, e molti sono i riferimenti all'Afghanistan. L'eco dei conflitti viene evocato da una ritmica quasi marziale, come quella che conduce The Words That Maketh Murder (notare come PJ ricorra a parole arcaiche per collocare l'album in un luogo che sia al contempo moderno e ancestrale). «La morte era ovunque nell'aria e nei rumori»: così, accompagnata da sonorità quasi da cerimonia funebre, apre All And Everyone. In questi paesaggi spettrali, la nazione è una presenza da tenere viva: «Vivo e muoio attraverso l'Inghilterra; lascia tristezza, lascia un gusto amaro», declama con voce tremolante nella stranita England, «ho ricercato le tue sorgenti, ma il popolo stagna nel tempo, proprio come l'aria e l'acqua». Figure di un disco che mostra lo stesso volto decadente delle pagine più belle del pop britannico, con un ideale collegamento all'elaborazione del lutto di The Good, The Bad And The Queen, in cui veniva dato l'ultimo sguardo a un universo perduto, originale, bellissimo (la nazione inglese e le sue tipiche espressioni), ucciso sotto i colpi di una modernità che nessun essere dotato di raziocinio avrebbe immaginato così intrisa di elementi di morte. Con questo disco PJ si riappropria del ruolo di forza catalizzatrice, uscendo dai territori soffocanti della sua anima dilaniata per dipingere, in una visione nuda, cruda e attuale della realtà, quelli della sua terra, che diventano metafora universale. Luoghi da cui non bisogna fuggire, bensì tornare ad abitare, anche nella memoria, a difesa di un vivere autenticamente ancorato all'amore. Un suolo sul quale poter camminare ancora respirando semplicemente gli odori della natura, anziché sentirsi prigionieri delle paure generate dall'uomo. Pier Angelo Cantù