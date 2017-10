Play on Plaid 2.0 musica dal sole

Play on Plaid 2.0 musica dal sole Quest'anno Play on Plaid decide di rinnovare la sfida aggiungendo gradi di difficoltà. Se nella sua prima edizione si intendeva realizzare un concerto alimentato ad energia solare quest'anno cercheremo di far produrre a cinque musicisti digitali un'opera usando esclusivamente l'energia del sole, e rendendoli liberi di muoversi per tutta la città di Torino senza bisogno di allacciarsi a prese elettriche. Mirafiori Motorvillage in piazza Cattaneo ore 17 conferenza: "La Musica incontra l'ambiente e le nuove tecnologie" I musicisti di Play on plaid insieme al giornalista di Mucchio Selvaggio Damir Ivic, l'esperto di Information Technology Andrea Toso, Enrico Sola (blogger e esperto ICT) e Vittorio Pasteris (blogger e giornalista di La Stampa WEB). Coordina l'incontro Fabrizio Vespa (Giornalista e dj). ore 17-20 LIFEGATE RADIO, "Suona Per Natura": Due ore di dj set a cura di Antonio ANT Larizza, sound designer di LIFEGATE RADIO, che diffonderà la più bella musica di LIFEGATE. Musica da ascoltare "nel pieno rispetto della natura". La selezione musicale di LIFEGATE RADIO continuerà dalle 20 in poi e farà da "Moderatore Musicale" nel cambio palco dei diversi artisti di PLAY ON PLAID. ore 20 live set: Guillaume and the Coutu Dumonts (MUTEK_rec) Touane (Persona records) Berlino Vincenzo Vasi (Etnagigante/V2) Rimini M16 (Persistencebit) Bologna Dj set a cura di Xplosiva La filosofia di Play on Plaid Le arti elettroniche e la cultura digitale sembrano la risposta a problemi che oggigiorno sono sempre più impellenti: la fine delle risorse energetiche fossili, la maggiore richiesta di energia da parte dei paesi emergenti, il bisogno di essere tutti più eco compatibili. Nel settembre 2007 nasce, per sensibilizzare gli artisti digitali sulle tematiche ecologiche, Play on Plaid. Fu un primo esperimento per vedere quanto era facile in Italia realizzare un concerto alimentato a pannelli solari. Le difficoltà non furono poche ma alla fine ci siamo riusciti. Play on Plaid in quell'occasione ha dimostrato una sostanziale arretratezza del Paese in materia di energie rinnovabili ma anche una grossa attenzione dell'opinione pubblica a queste tematiche. Nell'edizione 2.0 ogni artista verrà equipaggiato di un kit portatile a pannelli solari con il quale potrà per esempio scalare Superga e farsi ispirare dalla vista della città dall'alto. Il kit verrà realizzato con una spesa abbordabile per chiunque voglia replicare l'esperienza, dimostrando come sia relativamente facile poter dotare il proprio portatile (cellulare, ipod o altri piccoli apparecchi digitali) con un'alimentazione ad energia solare. PLAY ON PLAID da un idea di Bartolomeo Sailer (Wang Inc.) in collaborazione con Alan D'Incà (Positive Flow)