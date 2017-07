Ecco lo pneumatico che genererà energia elettrica

Potremmo presto dire addio all'ansia da prestazione per quanto riguarda la durata e l'autonomia delle auto elettriche. È quel che pensano in Goodyear, una delle maggiori produttrici di pneumatici al mondo, che al Salone Internazionale di Ginevra ha presentato due prototipi di pneumatici. Lo pneumatico denominato “BHO3”, che sfrutterà il calore prodotto dal rotolamento per produrre energia elettrica e il “Triple Tube”, che contiene appunto tre camere in grado di regolare la pressione dello pneumatico a seconda delle condizioni del manto stradale. Gli pneumatici anche nel prossimo futuro, avranno un ruolo fondamentale nella riduzione dei consumi e nell'efficienza dei veicoli. Se gonfiati correttamente consentono di risparmiare il 4 per cento di carburante e 5 grammi di CO2 per ogni chilometro percorso. “Questi prototipi reinventano il ruolo che gli pneumatici avranno in futuro. Prevediamo che i nostri prodotti diventeranno integrati con i veicoli e con i conducenti, più sostenibili e più versatili”, ha spiegato Joe Zekoski, vice presidente e capo del comparto tecnologico di Goodyear. Il BHO3, spiega l'azienda in una nota, genererà energia attraverso materiali in grado di catturare il calore prodotto durante il rotolamento e la flessione e di ottimizzare la produzione di elettricità, anche se non specifica esattamente il meccanismo.

Immagini via Goodyear