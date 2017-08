Podride, la bicicletta a 4 ruote che si guida come una citycar

Presto potremo vedere le biciclette a 4 ruote nelle città italiane grazie a Podride. Uno dei motivi per cui le persone tentennano nel passare dall'automobile alla bicicletta è il rischio di bagnarsi sotto la pioggia: Podride può essere la soluzione del futuro della mobilità sostenibile in città. L'idea è di un ingegnere svedese che si chiama Mikael Kjellman e per l'Italia potrebbe anche diventare il piccolo oggetto del desiderio dei giovani del futuro. Infatti se in principio i ragazzi sognavano il motorino, poi le mini-car che non sono altro che scooter a quatro ruote coperti, diventando più ambientalisti il passaggio dalla tradizionale bicicletta a un mezzo come Podride diventa sicuramente allettante.

Podride, caratteristiche della bicicletta a 4 ruote