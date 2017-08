Polli e BSE, un approfondimento

"Proteine": una sorta di marmellata di tessuti di scarto di animali da macello, provenienti da non si sa dove, che si inietta nella carne di pollo in un processo chiamato "tumbling". Così da aumentarne il peso, e i profitti. La Food standards agency inglese ha detto che saranno condotti nuovi test su questa adulterazione su vasta scala. Ieri è stata battuta questa agenzia: "Milioni di volatili adulterati in Olanda con proteine bovine. Londra, 8 lug. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - In Gran Bretagna torna l'incubo mucca pazza. Milioni di polli surgelati adulterati con polveri di proteine bovine, che le autorità ritengono a rischio Bse, sono finiti nel menù dei cittadini britannici. A lanciare l'allarme è il quotidiano The Guardian, che ha condotto un'inchiesta 'ad hoc'. Nella carne dei polli provenienti dalla Thailandia e dal Brasile verrebbero iniettate proteine bovine, in modo da facilitare l'assorbimento d'acqua ed aumentare, così, il peso dei prodotti surgelati". "Sul rischio Bse da polli congelati i consumatori italiani possono stare tranquilli. Nel nostro paese infatti la filiera avicola è autosufficiente grazie ad una produzione di carni in grado di soddisfare l'intero fabbisogno nazionale" ha prontamente dichiarato il ministro dell'Agricoltura, Gianni Alemanno. Qui a LifeGate abbiamo letto e riletto l'intera inchiesta di The Guardian: possiamo chiarire le dimensioni del problema, e che tecnica viene usata. E, soprattutto, sgombrare il campo dagli interrogativi che le imprecise notizie diffuse ieri e oggi hanno fatto crescere. Dunque: 1) le "proteine bovine e suine" non vengono iniettate nei polli vivi. 2) non vengono iniettate nei "petti di pollo" ma nelle preparazioni di carne spezzettata che diventano "nuggets", polpette. Quest'industria del "tumbling" è fiorente nei Paesi Bassi. Tonnellate e tonnellate di carne di pollo cruda e/o surgelata vengono infilate in grandi betoniere e "lavorate" con acqua, per fargliela assorbire e aumentarne il peso. Affinché l'assorbimento di acqua sia maggiore, si iniettano anche additivi "assorbenti": "proteine idrolizzate". Proteine estratte ad alte temperature o per idrolisi chimica da vecchi animali o parti non commestibili di bestie macellate. Da dove provengono queste "parti"? Citiamo dall'inchiesta di The Guardian: "Il problema è: una volta che hai tritato pezzi di pollo in poltiglia, quella poltiglia può contenere ogni cosa. Cibo per animali riciclato, carni iniettate con proteine bovine e suine, antibiotici cancerogeni banditi - sono tutte cose trovate dalle autorità recentemente nel pollo destinato alle preparazioni alimetari..." E ancora "La scoperta solleva molte questioni. Che genere di proteine bovine sono usate? Se non si dichiara la presenza di tessuti bovini in etichetta, come si fa a rimuovere dalla catena alimentare i materiali a rischio? C'è dunque la possibilità di BSE nella carne di pollo". In Inghilterra i ministri sono sottoposti a un fuoco di fila di critiche. L'opposizione alza il tiro: Keith Simpson, un portavoce dell'opposizione, ha sollevato critiche verso il Department of Health, il Department of Environment, Food and Rural Affairs, chiedendo misure urgenti per impedire che il pollo contenente proteine bovine possa entrare in Inghilterra. Simpson ha dichiarato al Guardian: "l'inchiesta ha scoperchiato una pentola di marciume". E ha aggiunto: "È un problema serissimo e il governo deve riferire alla Camera". La Food standards agency è stata accusata di risposte evasive: aveva dichiarato che "l'Agenzia non poteva essere in grado di bloccare gli import: non è illegale aggiungere proteine bovine e suine al pollo, se viene dichiarato in etichetta". Il deputy chief executive, Andrew Reilly, ha detto che il fatto che l'origine del materiale bovino è sconosciuta è fonte di seria preoccupazione. Sue Davies, policy adviser della Consumers' Association, ha richiamato in causa la Food standards agency per chiudere la lacune nella legge. Aggiungendo: "L'uso di proteine di bovino e di suino nel pollo è scioccante". Tim Lobstein, direttore della Food Commission, indipendente, ha commentato: "Ancora un altro scandalo che immette prodotti potenzialmente pericolosi nella filiera del cibo".